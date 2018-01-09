Покушение на Чорновол: в суд передано дело обвиняемого
ГПУ завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт против одного из подозреваемых в покушении на убийство Татьяны Чорновол в декабре 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Злоумышленник обвиняется в покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
В целом, по данному факту сообщено о подозрении пяти лицам: в отношении двух обвинительные акты направлены в суд, эти лица осуждены к лишению свободы, один человек находится в розыске, один подозреваемый умер.
Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенного преступления продолжается.
Напомним, Чорновол избили на бориспольской трассе 25 декабря 2013 года.
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