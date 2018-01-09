Адвокат Ноздровской сомневается в виновности Россошанского

По словам адвоката, он сомневается в том, что Россошанский вообще имеет отношение к убийству

Адвокат Анастасии Ноздровской сомневается в том, что к убийству правозащитницы Ирины Ноздровской имеет отношение Юрий Россошанский. Об этом адвокат заявил журналистам после завершения заседания Вышгородского райсуда Киевской области, сообщает УНИАН.

"Я хочу увидеть судебно-медицинскую экспертизу, каким был характер телесных повреждений, механизмы их нанесения, что привело к смерти и сверить эти данные с материалами, озвученными сегодня в суде. Потому что он (Россошанский, - ред.) показал, что делал, это нельзя ничем проверить. Если нам не предоставят материалы следствия, а дадут какую-то отписку, мы будем жаловаться и думать, что следствие что-то скрывает. А в этом случае оно может скрывать одно - другое лицо, причастное к убийству", - сказал Панченко.

По словам адвоката, он сомневается в том, что Россошанский вообще имеет отношение к убийству.

"Как представители потерпевших, мы должны поддерживать государственное обвинение, просить наказание для подозреваемого. Но как можно просить наказать человека, если мы не уверены, что она имеет отношение к убийству", - сказал Панченко.

Также адвокат не исключает, что Россошанский себя оговаривает. "Мне бы очень было интересно посмотреть, как Россошанский в 64 года несет полтора километра тело женщины, спокойно закинув его на плечо", - отметил Панченко.

Сегодня Вышгородский суд арестовал Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, на два месяца без права залога.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.