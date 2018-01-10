К убийству Ноздровской могут быть причастны другие лица - полиция

По словам замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, он не исключает, что были люди, которые помогали совершать и скрывать это убийство

К убийству правозащитницы Ирины Ноздровской, кроме главного подозреваемого Юрия Россошанского, могут быть причастные и другие лица. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Следствие продолжается. Я не исключаю, что были люди, которые помогали скрывать это преступление", - сказал Аброськин.

Он подчеркнул, что полиция считает это преступление стечением обстоятельств, а не заранее спланированным актом.

"Исходя из того, что я знаю, это не спланированное убийство, это стечение обстоятельств. Отношения между этой семьей и потерпевшей были сложными. Насколько мы знаем из показаний, из той свидетельской базы, которая собрана, можно говорить о том, что произошел конфликт", - отметил он.

Замглавы Нацполиции добавил, что убийство Ноздровской было совершено с особой жестокостью. Согласно судебно-медицинской экспертизе, жертве нанесли более десяти ножевых ударов.

Ранее Аброськин сообщил, что предварительные результаты экспертизы в деле Ирины Ноздровской подтверждают причастность Юрия Россошанского к убийству - не теле Ноздровсой найдены частицы, которые принадлежат подозреваемому.

9 января суд избрал подозреваемому в убийстве Ноздровской Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО на два месяца (до 8 марта 2018 года) без права выхода под залог. Судья добавил, что в случае обвинительного приговора Россошанскому грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской, и был за это приговорен к тюрьме. Дело о гибели сестры юрист вела в суде почти два года, добиваясь наказания для обвиняемого.

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