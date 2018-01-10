Протестующие разблокировали дороги на границе с Польшей

Во Львовской области прекратили блокировку дорог, ведущих к пунктам пропуска Шегини - Медыка, Рава-Русская - Гребенное и Краковец - Корчова

В среду, 10 января, по состоянию на 15:00 митингующие разблокировать дороги к пункту пропуска Шегини - Медика, Краковец - Корчева и Рава-Русская - Гребенне. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Дорогу к этим пунктам пропуска протестующие заблокировали примерно в 10:00, несколько десятков человек ходили по пешеходному переходу и препятствовали движению авто, каждые 30 минут они пропускали по 10 авто из очереди, которая образовалась из-за протеста.

Митингующие выступают против изменений в Налоговое кодекса, которые вступили в силу с начала года.

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