ОБСЕ сообщила о новых позициях боевиков в Донбассе

Мини-беспилотник ОБСЕ зафиксировал свежевырытые траншеи и боевые позиции террористов в районе временно оккупированного села Калиново-Борщеватое

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал новые боевые позиции боевиков в 61 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"5 января в районах мини-БПЛА СММ обнаружил свежевырытые траншеи и боевые позиции, а также строящийся блиндаж возле села Калиново-Борщеватое", - отметили в пресс-службе.

9 января наблюдатели видели, как на другом участке возле села, по меньшей мере, 10 пророссийских наемников рыли траншеи и укрепляли позиции. В этот же день патруль ОБСЕ зафиксировал свежие следы, оцененные как следы боевой машины пехоты (типа БМП-2, - ред.), возле блокпоста в поселке Березовое, что в 31 километрах к юго-западу от Донецка.

26 декабря беспилотник ОБСЕ зафиксировал 56 танков недалеко от Луганска.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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