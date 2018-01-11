Украинские войска ПВО сбили под Донецком беспилотник оккупантов

После обнаружения дрона гибридной российской армии ему позволили полетать еще немногим более двух часов, после чего расчет ПВО уничтожил цель

Вчера, 10 января, около 21:23 вечера радиоэлектронная разведка украинской армии засекла беспилотник российско-террористических войск, предположительно типа Орлан-10, после чего военные уничтожили цель. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка-Артемово-Курдюмовка-Очеретино", - уточнили военные.

Получив подтверждение, что позиции ВСУ разведывает дрон противника, около 23:40 подразделение противовоздушной обороны сбило аппарат.

Данных о том, где упал и были ли найдены обломки дрона, пока нет.

Этой ночью на донецком и приморском направлениях фронта радиотехнические войска ВСУ зафиксировали разведывательные полеты еще двух беспилотников оккупантов, что является грубым нарушенией гибридной российской армией "новогодне-рождественского" перемирия и минских соглашений.

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Беспилотники такого типа силы АТО сбивали неоднократно, в 2017 году - 13 июля, 27 июля, 17 сентября, а также в конце декабря.

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