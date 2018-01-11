Украинские войска ПВО сбили под Донецком беспилотник оккупантов
Вчера, 10 января, около 21:23 вечера радиоэлектронная разведка украинской армии засекла беспилотник российско-террористических войск, предположительно типа Орлан-10, после чего военные уничтожили цель. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
"Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка-Артемово-Курдюмовка-Очеретино", - уточнили военные.
Получив подтверждение, что позиции ВСУ разведывает дрон противника, около 23:40 подразделение противовоздушной обороны сбило аппарат.
Данных о том, где упал и были ли найдены обломки дрона, пока нет.
Этой ночью на донецком и приморском направлениях фронта радиотехнические войска ВСУ зафиксировали разведывательные полеты еще двух беспилотников оккупантов, что является грубым нарушенией гибридной российской армией "новогодне-рождественского" перемирия и минских соглашений.
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Беспилотники такого типа силы АТО сбивали неоднократно, в 2017 году - 13 июля, 27 июля, 17 сентября, а также в конце декабря.
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