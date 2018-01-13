ОБСЕ обнаружила у боевиков неотведенный "Град" и гаубицы

На неподконтрольной Украине территории наблюдатели зафиксировали передвижение тяжелой военной техники

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют об обнаружении неотведенной боевиками от линии разграничения реактивной установки залпового огня "Град" и другой тяжелой техники. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за период с 19:30 10 января по 19:30 11 января.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 1 реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм), которая двигалась в северном направлении вглубь поля вблизи села Качкарское, 13 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) неподалеку села Новоалександровка, а также 34 РСЗО (БМ-21) примерно в 6 км на юго-восток от города Миусинск", - заявили в СММ.



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Также в ОБСЕ сообщают, что на территории, подконтрольной Украине, были обнружены миномет (М-120-15 "Молот", 120 мм) возле пгт Талаковка, а две неподвижные буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б" 152 мм) на территории объекта в селе Приволье, которые должны были быть отведены от линии разграничения.

"В Донецкой области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов - около 620 против ориентировочно 410", - сообщили в ОБСЕ.



На луганском направлении фронта наблюдатели констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в сравнении с предыдущим отчетом (42 взрыва против 4 соответственно).

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