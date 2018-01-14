Террористы обстреляли пограничников из зенитных установок

В Госпогранслужбе отметили, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена

В Донецкой области террористы обстреляли опорный пункт пограничников зенитными установками и гранатометами. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера около 19:00 часов российско-террористические войска открыли огонь со стороны населенного пункта Октябрь. Обстрел боевики совершили с ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед контрольно-пропускным пунктом въезда/выезда Гнутово", - отметили в пресс-службе.

Гранаты разорвались в 20-50 метрах от КПВВ.

Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. "Пограничники ответный не открывали", - уточнили в пресс-службе.

Боевики террористической организации ДНР обстреляли местного жителя во временно оккупированном Донецке, когда он наехал на своем автомобиле через Путиловский мост.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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