Задержали педофила, который изнасиловал 5-летнего мальчика

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин предлагает внедрить открытый реестр педофилов и усилить ответственность за преступления

В Запорожской области задержали местного жителя, который изнасиловал 5-летнего мальчика. Об этом у себя в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера в одном из поселков Бердянского района в результате проведения следственных действий был задержан местный житель. Предварительно установлено, что он вечером 13 января по месту жительства неестественным способом изнасиловал сына своей сожительницы - пятилетнего мальчика", - отметил Аброськин.

По его словам, в Харьковской области в селе Балаклейского района полиция также задержала местного жителя, который о своей квартире пытался неестественным способом изнасиловать одиннадцатилетнюю девочку.

"Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия согласно действующему законодательству настолько гуманная, что позволяет делать им это снова. Актуально внесение изменений относительно усиления ответственности по статье преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов", - подчеркнул Аброськин.

В Польше с 1 января официально открыт реестр с именами, фотографиями и другими персональными данными педофилов.

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