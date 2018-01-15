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Боевики запретили "бюджетникам" выезжать из ОРДЛО: детали

15.01.2018 16:18
Источники LIGA.net сообщили сегодня подробности псевдозапрета со стороны террористов во временно оккупированном Донбассе
Боевики запретили "бюджетникам" выезжать из ОРДЛО: детали

Пророссийские наемники во временно оккупированном Донбассе запретили так называемым бюджетникам выезжать за пределы ОРДЛО и пересекать линию разграничения.

По словам нескольких источников LIGA.net, псевдораспоряжения поступили в вузы, школы и больницы Луганска накануне Нового года. 

"Многие собирались ехать к родственникам в Киев, Северодонецк, Харьков. Они решили таким образом запугать…Раньше тоже так делали, ничего не меняется", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Другой источник издания уточнил, что большинство "бюджетников" автоматически попадают в сепаратистский список Мир Луганщине.

 "Это тоже одна из причин, почему они боятся ехать (на подконтрольную Украине территорию, - ред.). Сейчас нет мобильной связи в городе, потому как в дыре, сплошная изоляция", - сказал луганчанин Сергей.

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В Донецке также введены подобные запреты, например, в соцсетях появилось фото телефонограммы, которую разослали в вузы и больницы захваченного гибридными войсками города.

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Фото: ostro.org

11 января сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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