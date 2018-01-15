СБУ задержала на взятке полицейского начальника Одесской области

Капитан полиции якобы организовал механизм систематического вымогательства денег с фигурантов и их родственников за закрытие уголовных производств

В СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы разоблачили на взятке начальника следственного отдела одного из районных подразделений ГУ Нацполиции в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ пояснили, что капитан полиции якобы организовал механизм систематического вымогательства денег с фигурантов и их родственников за закрытие уголовных производств.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения должностным лицом первой части взятки - $500 американских долларов, говорят в СБУ. Там отметили, что задержали злоумышленника возле служебного помещения во время получения им второй части взятки в размере $1,5 тыс.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

12 января НАБУ объявило депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его возможному сообщнику подозрение. Эти двое, считают в бюро, предлагали сотруднику НАБУ взятку $500 тысяч за снятие ареста со счетов предприятия, которое может быть задействовано в коррупционной схеме по растрате бюджетных средств Одессы, вырученных от продажи здания мэрии по завышенным ценам.

В ГПУ позднее заявили, что фигурант дела скрылся от правоохранителей за границей.

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