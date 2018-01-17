Боевики репрессируют выданных им Украиной подельников - штаб АТО
Во временно оккупированных районах Донецкой области подконтрольные Кремлю боевики устроили репрессии против лиц, переданных Украиной в ОРДО в рамках обмена 27 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
По данным украинской разведки, речь идет о "преследованиях, арестах и показательных осуждениях" боевиков, которым члены террористической структуры МГБ ДНР вменяют "сотрудничество с украинскими спецслужбами".
В частности, 28 декабря 2017 года, на следующий день после обмена, кремлевские наемники схватили своего 33-летнего подельника Сиренко С., а 6 января 2018-го - членов организации боевиков "Союз военнопленных и политзаключенных Донбасса" Максима Гармаша и Сергея Бабича.
27 декабря 2017 года в рамках масштабного обмена в Донбассе пророссийские террористы освободили 74 украинских заложника, 73 из которых были переправлены на подконтрольную Украине территорию, а один пожелал остаться в ОРДО. Взамен Киев отдал боевикам 233 запрошенных ими лица.
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