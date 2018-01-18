Бывший заложник рассказал, как чеченцы издевались над ним в плену

27-летний старший солдат 40-го мотопехотного батальона ВСУ Александр Лазаренко, попав в засаду, оказался в плену под Дебальцево в феврале 2015 года

Бывший украинский заложник, военный Александр Лазаренко, который участвовал в самых тяжелых военных операциях 2014-2015 годов, битве за Иловайск и Дебальцево, рассказал подробности пребывания в плену. Об этом сообщает Укринформ.

"Было очень тяжело. Сначала я не понимал до конца, куда попал, что происходит. Вначале меня содержали в Донецке, в "подвалах", там много допрашивали, хотели получить какие-то сведения, но так и не получили. Потом просто издевались. Я сидел в маленькой камере, где, кроме меня, было много других ребят. Нас по несколько дней не выпускали из камеры, даже в туалет, первые три месяца нам не давали даже помыться. Только один раз отвели в душевую, это было ночью, нам дали всего несколько минут, а затем заставили снова надеть нашу грязную одежду и отвели обратно в камеру", - рассказал он.

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Лазаренко добавил, что на него оказывалось сильное давление со стороны проросийских наемников.

"Скажу только, что давление оказывали разное: и физическое, и психологическое, и моральное. Я даже не знаю, какое из них тяжелее было выдержать. Со временем меня отдали "военной полиции", там нас уже выводили на работу: убирать, подметать, мыть полы, листья загребать", - отметил он.

По его словам, через полтора года плена его отправили в колонию в Макеевку. "Там мне объявили, что меня обвиняют в пособничестве терроризму, и что я получу срок от 10 до 20 лет колонии. Просто так объявили, без какого-либо суда", - подчеркнул бывший заложник.

Отвечая на вопрос, были ли среди тюремщиков россияне, Лазаренко сказал: "Это были разные люди. Были и местные, были и россияне, и чеченцы, и осетины, и французы и даже темнокожие. Для многих из них война уже превратилась в работу, в ритуал, они уже не могут без нее жить. Некоторые поехали воевать по приказу командиров".

Он добавил, что есть и много местных. "Но я думаю, что они уже начали испытывать разочарование от этой ситуации. Ведь изначально они хотели жить в России, а Россия не собирается их принимать", - отметил Лазаренко.

27-летний украинский военный попал в засаду и оказался в плену под Дебальцево 9 февраля 2015 года.

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27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.

10 января омбудсмен Валерия Лутковская сказала, что 18 января Киев рассчитывает обменяться с боевиками обновленными списками - как украинских заложников, так и запрошенных боевиками "соратников".

По данным СБУ, в заложниках у террористов остаются еще по меньшей мере 103 человека.

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