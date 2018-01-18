Пытавшийся ограбить продуктовый магазин вор застрял в окне: фото
В Сумской области двое мужчин решили обокрасть продуктовый магазин, но один из воров застрял в оконной решетке. Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
"Сначала им не удалось открыть дверь, а потом один из них застрял в оконной решетке до приезда полиции", - сказано в сообщении.
"Застрявший в оконной решетке "сюрприз" полицейские освободили из металлической ловушки и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - добавили в полиции.
Информацию о курьезе пресс-служба Нацполиции проиллюстрировала забавным коллажем.
Ранее сообщалось, что в США злоумышленники пытались с помощью паяльника взломать банкомат и получить доступ к кассе, но вместо этого сожгли все деньги в нем.
Фото и коллаж: facebook.com/UA.National.Police
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