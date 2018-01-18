Убийство Ноздровской: суд оставил Россошанского под стражей

Суд отклонил апелляционную жалобу подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской

Апелляционный суд Киевской области отклонил апелляционную жалобу подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского о мере пресечения. Об этом сообщает агентство Укринформ.

"Жалобу гражданина Россошанского Юрия отклонить, меру пресечения в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога признать действительным", - заявил судья.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017-го. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.



8 января Юрию Россошанскому было объявлено подозрение в убийстве юриста по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

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