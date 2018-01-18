В Днепре найден застреленным солдат-срочник

Предварительная версия - самоубийство

В Днепре со смертельным ранением в голову нашли солдата, который был на страже при охране складов. Выстрел был произведен из его же автомата. Предварительная версия - самоубийство, передает ТСН.

На службу в Нацгвардии парня призвали осенью. Он успел отслужить всего два с половиной месяца. Приехал из Кировоградской области, был единственным ребенком у родителей. Следователи говорят, предсмертной записки не оставил и накануне вел себя как обычно.

В воинской части не сомневаются, что солдат сам наложил на себя руки. Мол, на посту в то время стоял один, это зафиксировали камеры наблюдения. О возможных мотивах его поступка, говорят, даже не догадываются.

Но источники ТСН утверждают, что парень оставил предсмертную записку, в которой жаловался на денежные поборы в воинской части.

"Парень 1998 года рождения предварительно - совершил самоубийство. Начато досудебное расследование и будет выяснять, что именно там произошло", - заявил представитель ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Есть подтверждающий материал с камер наблюдения, что это действительно было самоубийство. Причины, которые послужили, в настоящее время неизвестны. Да, он скучал по дому, но каких-либо конфликтных ситуаций, которые бы могли привести к этому, нам неизвестны", - утверждает первый заместитель командира воинской части.

Ранее сообщалось, что в Житомире за самовольное оставление воинской части осудили солдата срочной службы.

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