В Одесской области обесточены больше 500 населенных пунктов

В самой Одессе подразделения ГСЧС продолжают откачивать воду на наиболее проблемных подтопленных территориях

В Одесской области в связи со сложными погодными условиями обесточен 531 населенный пункт. Над восстановлением электроснабжения работают 84 ремонтные бригады и 95 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Согласно сообщению, по состоянию на 18:00, на севере области продолжаются осадки в виде мокрого снега, в центре - дождь, на юге - снег, снег с дождем, температура от -1 до +1.

Продолжается ограничение движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на пяти автодорогах международного значения, одной автодороге национального значения и шести автодорогах регионального значения.

С 13:00 восстановлено движение пассажирских транспортных средств на автодорогах пригородного сообщения.

В самой Одессе подразделения ГСЧС продолжают откачивать воду на наиболее проблемных подтопленных территориях.

Движение транспорта по трассе Киев - Одесса полностью ограничено в связи с погодными условиями.

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