ОБСЕ: Боевикам раздали инструкции о запрете допуска наблюдателей

По данным ОБСЕ, инцидент произошел в 15 километрах от захваченного гибридными войсками РФ Донецка

Пророссийские наемники не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе временно оккупированного поселка Старомихайловка. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Невооруженный мужчина в одежде военного типа не пропустил патруль миссии "из-за соображений безопасности". Наблюдатели показали мужчине копию письменных инструкций о "запрете необоснованного ограничения действий наблюдателей ОБСЕ", выданной одним из главарей ДНР, однако этот мужчина сказал, что не видел ее ранее", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, на блокпосте возле поселка Оленовка, что 25 км к юго-западу от Донецка, когда члены патруля миссии производили подготовку к запуску БПЛА, боевик сообщил команде СММ, что его не предупредили о проведении данного полета.

"После разговора со своими "командирами" он сказал наблюдателям, что они не могут продолжать подготовку из-за соображений безопасности, а также в связи с тем, что на расположенном в непосредственной близости блокпосте находятся гражданские лица", - уточнили в пресс-службе.

27 июня боевики отказали патрулю ОБСЕ в доступе к приграничному району на автодороге E58 к северу от Новоазовска в Донецкой области.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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