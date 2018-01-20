Самолет Киев-Херсон совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Пассажирский борт час кружил над Херсоном и полетел в Одессу

Пассажирский самолет, который совершал рейс из Киева в Херсон, не смог приземлится 19 января в 21:45 в аэропорту места назначения и совершил аварийную посадку в Одессе. Об этом свидетельствуют данные ресурса для отслеживания авиации FlightAware.



Борт авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) должен был сесть в аэропорту Херсона, вылетев из аэропорта Борисполя в 20:44. Однако, исходя из трекинга полета, он около 40 минут кружил над Херсоном и в итоге был вынужден отправится в аэропорт Одессы, где приземлился в 23:01.





"Должен был прилететь в 21:45, но летал над Херсоном один час и не сел. Потом полетел в Одессу, еле сел в Одессе. Они рассказывали, что проблема в том, что в Херсоне туман, но это чушь полная, никакого тумана там не было. А когда уже сели здесь (в Одессе, - ред.) они сказали, что он не мог выпустить одно шасси", - рассказал один из пассажиров рейса PS45, пишет издание НикВести.



По сведениям издания, руководство аэропорта Херсона не разрешило аварийную посадку самолету, которым летели около 50 пассажиров.



19 января в центральной части Австралии самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершил экстренную посадку из-за технической неисправности двигателя, которая вызвала сильную вибрацию.



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