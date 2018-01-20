Перестрелка в Одессе: что известно о погибшем полицейском
В результате стрельбы в Одессе 19 января погиб 27-летний участковый инспектор Сергей Пригарин. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Он скончался в больнице от огнестрельного оружия - ему прострелили легкое, уточнили в управлении полиции Одесской области, передает УНИАН.
В органах внутренних дел Пригарин служил с 2012 года. У него осталась жена и двухлетняя дочь.
Перестрелка в Одессе произошла во время задержания предполагаемого преступника. Погибли три человека: сам злоумышленник - Валентин Дорошенко, известный своими пророссийскими взглядами и участник одесского Антимайдана, и его сообщник, а также полицейский.
Читайте также: "За Сталина". Перестрелка в Одессе: все известные детали
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:59
-
10:16
-
вчера
19:19
-
вчера
18:24
-
вчера
17:35
Новости партнеров
- 128556
- 98047
- 36610
- 35640
- 28740