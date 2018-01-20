Перестрелка в Одессе: что известно о погибшем полицейском

27-летний старший лейтенат Пригарин работал в правоохранительных органах с 2012 года; у него осталась жена и двухлетняя дочь

В результате стрельбы в Одессе 19 января погиб 27-летний участковый инспектор Сергей Пригарин. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.



Он скончался в больнице от огнестрельного оружия - ему прострелили легкое, уточнили в управлении полиции Одесской области, передает УНИАН.



В органах внутренних дел Пригарин служил с 2012 года. У него осталась жена и двухлетняя дочь.

Перестрелка в Одессе произошла во время задержания предполагаемого преступника. Погибли три человека: сам злоумышленник - Валентин Дорошенко, известный своими пророссийскими взглядами и участник одесского Антимайдана, и его сообщник, а также полицейский.



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