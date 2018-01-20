Арестован подозреваемый в боевых действиях в Сирии россиянин

Октябрьский райсуд Запорожья избрал меру пресечения гражданину России Арифу Джабарову в виде экстрадиционного ареста на срок два месяца

Октябрьский районный суд Запорожья избрал меру пресечения гражданину России Арифу Джабарову в виде экстрадиционного ареста на срок два месяца - до 18 марта 2018 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд принял такое решение поздно вечером 19 января.

"Ходатайство защитников Джабарова о незаконности содержания его под стражей суд отклонил. Следственная судья Лидия Клименко, осуществлявшая рассмотрение дела, по ходатайству прокурора запретила представителям Радио Свобода осуществлять видеосъемку во время рассмотрения дела по сути", - говорится в сообщении.

Джабарову, который раньше жил в столице российского региона Башкортостан, Уфе, и был задержан по запросу ФСБ России, инкриминируют участие в боевых действиях на территории Сирии.

Ранее, 17 января, Шевченковский районный суд Запорожья отклонил два ходатайства прокуратуры о продлении срока ареста и применения содержания под стражей Джабарова, однако уже 18 января сотрудники полиции задержали его при выходе из СИЗО, а прокуратура обратилась в Жовтневый райсуд Запорожья об избрании новой меры пресечения.

В декабре 2017 года Шевченковский районный суд Запорожья арестовал Джабарова по запросу управления ФСБ России на 30 дней. Джабаров прибыл в Запорожье из Турции, где жил от 2012 года. В аэропорту он просил пограничников предоставить ему возможность обратиться в миграционную службу Украины с целью получения убежища, однако ему отказали. После этого Джабаров порезал себе вены и был задержан полицией.

На территории России ему инкриминируют часть 2 статьи 208 УК РФ (участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных федеральным законодательством России, а также участие на территории иностранного государства в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством этого государства, с целью, что противоречит интересам Российской Федерации).

Ранее в 2016-2017 годах в судах Запорожья рассматривалось дело по экстрадиционному аресту гражданина России Руслана Мейриева. Ему российские спецслужбы инкриминируют аналогичные правонарушения, что и Джабарову. Сейчас Мейриев отстаивает в суде свое право на получения в Украине статуса беженца.

Ранее сегодня сообщалось, что в Одесской области сотрудники СБУ задержали находящегося в международном розыске гражданина Узбекистана, который, по информации правоохранителей, отвечал за вербовку новых членов для международной исламистской организации.

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