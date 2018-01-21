Штаб АТО: В серой зоне боевики обстреляли автобус, погиб мужчина

Еще один гражданский человек, пассажир автобуса, получил ранения

На временно неподконтрольной территории Донецкой области гибридная армия РФ обстреляла автобус. В результате один человек погиб, еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НВФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ (КПВВ "Оленевка", - ред.), в результате этих действий один гражданский погиб, еще один - получил ранения", - говорится в сообщении.

В пропагандистских СМИ распространили неправдивую информацию о том, что якобы обстрел устроили украинские военные. В штабе подчеркнули, что такие циничные действия гибридной армии РФ направлены на дискредитацию украинской армии в канун визита Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

7 декабря 2017 года в Луганской области на неизвестном устройстве подорвался местный житель села Катериновка.

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