В Бердянске мужчина подорвал себя гранатой: ранены полицейские

Во время "отработки" адреса в приморском городе злоумышленник применил боевое устройство, в результате чего погиб сам и ранил троих правоохранителей

Сегодня, 22 января, в Бердянске во время задержания мужчины три сотрудника полиции получили осколочные ранения - злоумышленник подорвал себя гранатой. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области.

"Он подорвал себя гранатой, трое полицейских ранены, они находятся в реанимации", - уточнили в пресс-службе.

Глава Нацполиции Сергей Князев у себя в Facebook cообщил, что инцидент произошел во время задержания злоумышленника.

"После 09:00 в Бердянске Запорожской области трое сотрудников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по криминогенному элементу. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату и погиб. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения", - отметил он.

По словам Князева, медики борются за жизнь пострадавших правоохранителей.

19 января 2018 года в результате стрельбы в Одессе погиб 27-летний участковый инспектор Сергей Пригарин.

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