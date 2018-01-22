Оккупанты обстреляли автобус специально перед визитом Хуга - штаб

Штаб АТО неоднократно предупреждал о том, что для создания "картинки" боевики порой умышленно обстреливают как собственные позиции, так и гражданских

21 января пассажирский автобус с гражданскими недалеко от пункта пропуска "Еленовка" на временно неподконтрольной территории Донецкой области обстреляли боевики гибридной российской армии, после чего обвинили в этом украинские войска, а фейк тут же подхватили СМИ оккупантов. Об этом говорится в заявлении штаба сопротивления российской агрессии в Донбассе.

"Эти сообщения (боевиков, - ред.) не соответствуют действительности. Штаб АТО уже говорил о возможных провокациях и умышленных обстрелах российско-оккупационных войск по собственным позициям или гражданским жителям", - отметили военные.

По словам местных жителей, которые во время обстрела пересекали на КПВВ линию соприкосновения, погиб гражданский, еще один получил ранения.

"Очевидно, что такие циничные действия агрессора направлены на дискредитацию украинской армии в канун визита в Донбасс первого замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга", - подчеркнули в штабе.

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За минувшие сутки, 21 января, боевики дважды обстреливали позиции сила АТО. Потерь в войсках не было, армия лишь раз дала адекватный ответ противнику. Как уточнили в штабе, все нарушения и огневые провокации на территории сопротивления российской агрессии произошли в Луганской области.

Карта боевых действий по состоянию на полночь 22 января 2018 года (нажмите, чтобы увеличить):

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