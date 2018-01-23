ОБСЕ заявляет о взрывах у Донецкой фильтровальной станции

За выходные наблюдатели зафиксировали 467 взрывов в зоне боевых действий на востоке Украины

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за выходные зафиксировали 467 взрывов в зоне конфликта в Донбассе и огневую активность возле Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в отчете 22 января.

"Вечером 19 и в ночь на 20 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 2 снаряда с востока на запад, 3 снаряда с запада на восток и 4 снаряда с востока на запад, а затем совокупно 32 взрыва неопределенного происхождения и около 120 снарядов", - говорится в отчете.



В сообщении сказано, что с вечера 19 до вечера 20 января в Донецкой области наблюдатели заметили увеличение количества нарушений режима прекращения огня.



"Если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав одновременно меньше взрывов (около 240 против примерно 340 соответственно), с последующим уменьшением количества таких нарушений в течение следующих суток (ориентировочно 195 взрывов)", - сообщили наблюдатели.



В свою очередь, в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 3 взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было примерно 24 взрыв, и увеличение их количества в период с вечера 20 до вечера 21 января (в том числе 29 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками", - подчеркнули в ОБСЕ.



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