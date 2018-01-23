Обстрел боевиками автобуса в Еленовке: ОБСЕ сообщила детали

По оценке ОБСЕ, автобус попал под обстрел из стрелкового оружия с западного направления

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали подробности обстрела со стороны боевиков автобуса во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, который произошел 21 января. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, наблюдатели видели двух раненых местных жителей. 21 января в 12:30, когда команда СММ прибыла на блокпост, расположенный на юго-западной окраине Еленовки, боевик сопроводил наблюдателей к автобусной остановке в 40 м к северу от блокпоста.

Наблюдатели видели отверстие в окне автобуса со стороны водителя, которое, по оценке СММ, появилось в результате попадания пули. Позже команда миссии видела еще одно пулевое отверстие с той же стороны автобуса.

Наблюдатели отметили, что в развернутом в северном направлении автобусе находились 40-50 пассажиров.

Ранее патруль миссии видел, как приблизительно в 50 м к югу от этого блокпоста автобус двигался в северном направлении.

"По оценке СММ, автобус попал под обстрел из стрелкового оружия с западного направления", - подчеркнули в пресс-службе.

После пророссийский наемник сопроводил наблюдателей к палатке "неотложной медицинской помощи", установленной рядом с автобусной остановкой, где они увидели двух мужчин, оба были в возрасте 58 лет.

"У одного была кровь на левой стороне лица, возле которой он держал повязку, а у другого были пулевые ранения на шее и левой щеке. Команда миссии видела медиков, которые пытались реанимировать второго мужчину (сильное кровотечение и затрудненное дыхание, - ред.). В 13:36, выходя из палатки, наблюдатели слышали множественные перекрестные очереди и выстрелы из стрелкового оружия примерно в 1-2 км к западо-юго-западу, а затем не менее 6 взрывов на расстоянии около 2-4 км в том же направлении", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ добавили, что прежде, чем наблюдатели покинули указанный район, боевикк сообщил им, что мужчина с пулевыми ранениями шеи и левой щеки скончался, а второго мужчину отвезли в больницу Донецка.

22 января медперсонал Донецкой областной клинической травматологической больницы сообщил членам патруля миссии о том, что 21 января к ним доставили первого из вышеупомянутых мужчин с ранением шеи и челюсти, а также что пуля осталась внутри и челюсть мужчины была сломана.

Медработники добавили, что пациента перевели в больницу №1 в Донецке.

22 января сообщалось, что оккупанты обстреляли автобус специально перед визитом первого замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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