В Донбассе ФСБ вербует местных жителей в казаки - разведка

По данным украинской разведки, вербовщики проводят "интенсивную агитацию" среди местных жителей призывного возраста и наемников-коллаборационистов

На временно оккупированных российским агрессором территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается дальнейшая активизация деятельности так называемых "войcковых казачьих обществ" под руководством сотрудников российской ФСБ. Об этом сообщает Главное управление разведки.

По данным разведки, вербовщики упомянутых организаций проводят интенсивную агитацию среди местных жителей призывного возраста и наемников-коллаборационистов.

"Таким образом, создаются неподконтрольные российскому оккупационному командованию вооруженные формирования. Один из главарей фейковых "республик" пытается использовать эту ситуацию для удержания власти, способствуя расширению деятельности "казачьего" движения для обеспечения дополнительной поддержки, в частности силовой. Активизация этих "казачьих" организаций приводит к оттоку боевиков из так называемых армейских корпусов", - подчеркивается в сообщении.

Военные агентура сообщает, что это вызывает недовольство среди российского оккупационного командования.

3 июля 2017 года полиция в Волновахе задержала на блокпосту "атамана регионального казачьего объединения".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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