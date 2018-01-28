Полиция: В результате ДТП в Киеве сгорели четыре машины

Нацполиция сообщила продробности сегодняшнего ДТП в Киеве на Заболотного

В результате ДТП на улице Заболотного в Киеве сгорели четыре автомобиля. Об этом Национальная полиция сообщает в Facebook.



ДТП произошло утром сегодня, 28 января. Водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы. На перекрестке улиц Заболотного и Ивана Сирко водитель грузового транспортного средства не справился с управлением и наехал на опору на разделительной полосе. От удара металлическая конструкция весом около 6 т, которую перевозили в кузове грузовика, полетела вперед и снесла кабину авто.



Кабина оказалась на встречной полосе и моментально вспыхнула. Огонь перевернулся еще на несколько автомобилей. На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали возгорание. "В результате сгорели четыре автомобиля, включая грузовик Scania. Также на месте работали бригады скорой помощи. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались", - сообщает Нацполиция.



Сейчас движение по улице Академика Заболотного частично восстановлено.



Ранее в сети появилось видео с места происшествия:



