"Закрутили гайки": боевики запретили ОБСЕ общаться с медиками

По данным ОБСЕ, боевики ввели новые запреты для наблюдателей в захваченном российскими гибридными войсками Луганске

Боевики террористической организации ЛНР запретили врачам и медсестрам предоставлять информацию о пострадавших в больницах временно оккупированного Луганска. Об этом LIGA.net сообщает пресс-службе миссии.

"Медработники больницы в Луганске сообщили команде миссии, что для назначения встречи с ними наблюдателям необходимо получить "разрешение" от одного из "руководителей ЛНР", - отметили в пресс-службе.

Источники LIGA.net в городе сообщили, что после побега главаря террористов Игоря Плотницкого были введены специальные ограничения в доступе к информации.

"Закрутили гайки" еще больше, теперь только с разрешения Пасечника (главарь боевиков, - ред.) или его подчиненных можно общаться с представителями международных организаций", - сказал местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

23 ноября 2017 года Плотницкий сбежал из Луганска в Россию. Через некоторое время в этот же день оцепление возле здания бывшей Луганской ОГА, где он ранее забаррикадировался, было снято.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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