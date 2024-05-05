ВСУ получат прототипы артснарядов с дальностью 100 км – гендиректор Rheinmetall

Паппергер заявил, что "артиллерия меняет правила", и объявил о планах предоставить Украине "сотни тысяч" артснарядов

Снаряды калибра 155 мм на заводе Rheinmetall (Фото - EPA)

В 2024 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует предоставить Украине сотни тысяч боеприпасов, среди которых будут и снаряды с дальностью поражения 100 км. Об этом сообщил гендиректор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, передает немецкое издание Handelsblatt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что сейчас концерн сосредоточен в том числе на производстве артиллерийских боеприпасов.

"Артиллерия меняет правила", – отметил он Rheinmetall, имея в виду войну РФ против Украины.

Паппергер сказал, что в этом году дюссельдорфская компания поставит в Украину "сотни тысяч" боеприпасов – среди прочего, прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 км.

В январе 2024 года Rheinmetall рассказал, что построит новый завод по производству боеприпасов большого калибра, в частности, для Украины.

Также Rheinmetall планирует в течение 2024 года запустить свой завод в Украине, а через полгода после запуска – произвести на нем первый бронетранспортер Fuchs.

12 февраля Rheinmetall начал строить новый завод боеприпасов Werk Niedersachsen в Германии. По планам, он начнет работать уже через год, а через три года выйдет на плановую мощность 200 000 артиллерийских снарядов.

Читайте также: "Хотим стать мировым игроком". Rheinmetall предлагает создать в ЕС оружейный консорциум