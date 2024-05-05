ВСУ получат прототипы артснарядов с дальностью 100 км – гендиректор Rheinmetall
Снаряды калибра 155 мм на заводе Rheinmetall (Фото - EPA)

В 2024 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует предоставить Украине сотни тысяч боеприпасов, среди которых будут и снаряды с дальностью поражения 100 км. Об этом сообщил гендиректор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, передает немецкое издание Handelsblatt.

Он подчеркнул, что сейчас концерн сосредоточен в том числе на производстве артиллерийских боеприпасов.

"Артиллерия меняет правила", – отметил он Rheinmetall, имея в виду войну РФ против Украины.

Паппергер сказал, что в этом году дюссельдорфская компания поставит в Украину "сотни тысяч" боеприпасов – среди прочего, прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 км.

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