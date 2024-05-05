ЗСУ отримають прототипи артснарядів із дальністю 100 км – гендиректор Rheinmetall

Паппергер заявив, що "артилерія змінює правила", та оголосив про плани надати Україні "сотні тисяч" артснарядів

Снаряди калібру 155 мм на заводі Rheinmetall (Фото - EPA)

Протягом 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall планує надати Україні сотні тисяч боєприпасів, серед яких будуть і снаряди з дальністю ураження 100 км. Про це повідомив гендиректор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, передає німецьке видання Handelsblatt.

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Він наголосив, що зараз концерн зосереджений, зокрема, на виробництві артилерійських боєприпасів.

"Артилерія змінює правила", – зазначив він Rheinmetall, маючи на увазі війну РФ проти України.

Паппергер сказав, що цього року дюссельдорфська компанія поставить в Україну "сотні тисяч" боєприпасів – серед іншого, прототипи артилерійських снарядів із дальністю 100 км.

У січні 2024 року Rheinmetall розказав, що побудує новий завод із виробництва боєприпасів великого калібру, зокрема для України.

Також Rheinmetall планує протягом 2024 року запустити свій завод в Україні, а через пів року після запуску – виробити на ньому перший бронетранспортер Fuchs.

12 лютого Rheinmetall почав будувати новий завод боєприпасів Werk Niedersachsen у Німеччині. За планами, він почне працювати вже через рік, а за три роки вийде на планову потужність 200 000 артилерійських снарядів.

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