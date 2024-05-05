ЗСУ отримають прототипи артснарядів із дальністю 100 км – гендиректор Rheinmetall
Снаряди калібру 155 мм на заводі Rheinmetall (Фото - EPA)

Протягом 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall планує надати Україні сотні тисяч боєприпасів, серед яких будуть і снаряди з дальністю ураження 100 км. Про це повідомив гендиректор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, передає німецьке видання Handelsblatt.

Він наголосив, що зараз концерн зосереджений, зокрема, на виробництві артилерійських боєприпасів.

"Артилерія змінює правила", – зазначив він Rheinmetall, маючи на увазі війну РФ проти України.

Паппергер сказав, що цього року дюссельдорфська компанія поставить в Україну "сотні тисяч" боєприпасів – серед іншого, прототипи артилерійських снарядів із дальністю 100 км.

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