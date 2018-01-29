В Донбассе боевики могут устроить провокации и теракты - штаб

По данным разведки штаба АТО, боевики планируют прибегнуть к серьезным провокациям и террористическим актам против местных жителей Донбасса

В Донбассе возможны вооруженные провокации со стороны пророссийских наемников. Об этом сообщает пресс-центр штаб АТО в Facebook.

По данным разведки штаба АТО, в ближайшие дни боевики планируют прибегнуть к серьезным провокациям и террористическим актам против мирных местных жителей по обе стороны линии соприкосновения.

"Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры такие, как линии электропередач, водо- и газопроводы", - уточнили в пресс-центре.

В штабе АТО добавили, что возможные провокации связаны с наращиванием интенсивности тренировок террористов и очередным прибытием 73-го конвоя Путина.

25 января 2017 года государство-оккупант Российская Федерация направила в поддержку своей гибридной армии на востоке Украины уже 73-ю с начала вооруженной интервенции в Донбасс автоколонну с "гуманитарной помощью".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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