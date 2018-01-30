Боевики в Донбассе нарушили тишину: погиб боец ВСУ

Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ у Водяного

Возле Водяного Донецкой области вследствие обстрела со стороны боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщается в сводке штаба АТО.

Там отметили, что режим тишины в Донбассе продолжался более суток. Однако сегодня в полдень российско-оккупационные группировки возобновили огневые провокации и нарушили перемирие.

"На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим позициям у Водяного на Приазовье. К сожалению, вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО", - сказано в сообщении.

Напомним, минувшие сутки прошли без нарушений режима прекращения огня, за исключением единственного обстрела со стороны российско-оккупационных войск, который был зафиксирован глубокой ночью. Потерь среди военных нет.

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