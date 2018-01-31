Под Киевом следователь и адвокат попались на взятке в $2200: фото
После получения неправомерной выгоды в сумме эквивалентной 2200$ были задержаны следователь одного из районных отделов полиции Киевщины и адвокат. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
По данным прокуратуры, следователь одного из райотделов полиции Киевской области и адвокат требовали и получили средства в размере эквивалентном $2200 за закрытие уголовного производства, связанного с незаконным обращением с оружием.
Опасаясь привлечения к ответственности за свои действия, понимая их противоправный характер, для получения средств следователь с адвокатом привлекли бывшего милиционера, который, рассчитывая на комиссионное вознаграждение получил средства на свой карточный счет в банке.
Сейчас два человек задержаны, готовится ходатайство об избрании меры пресечения.
Фото: kobl.gp.gov.ua
Ранее сообщалось, что бизнесмену Вадиму Альперину, подозреваемому в даче взятки детективу НАБУ, изменили сумму залога с 21 млн на 141 тыс грн.
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