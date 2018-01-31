Под Киевом следователь и адвокат попались на взятке в $2200: фото

Сейчас оба подозреваемых задержаны, готовится ходатайство об избрании меры пресечения

После получения неправомерной выгоды в сумме эквивалентной 2200$ были задержаны следователь одного из районных отделов полиции Киевщины и адвокат. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным прокуратуры, следователь одного из райотделов полиции Киевской области и адвокат требовали и получили средства в размере эквивалентном $2200 за закрытие уголовного производства, связанного с незаконным обращением с оружием.

Опасаясь привлечения к ответственности за свои действия, понимая их противоправный характер, для получения средств следователь с адвокатом привлекли бывшего милиционера, который, рассчитывая на комиссионное вознаграждение получил средства на свой карточный счет в банке.

Сейчас два человек задержаны, готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

Фото: kobl.gp.gov.ua

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