Протесты на границе с Польшей: заблокированы два пункта пропуска
Перед пунктами пропуска "Шегини" и "Равва-Русская" на границе с Польшей продолжаются протестные акции и движение траспорта замедлено. Об этом сообщает Львовская таможня ГФС.
Протест организовали недовольные изменениями в налогообложении таможенными платежами товаров, которые перевозят через таможенную границу, и некоторыми другими изменениями. Люди беспрестанно переходят через пешеходный переход.
ГФС отмечает, что транспорт через КПВВ периодически пропускают в обеих направлениях.
Тем, кто сегодня едет через западную границу Украины, советуют пункты пропуска Краковец, Грушев, Угрыни и Смильница.
Вечером 30 января около 80 человек блокировали дорогу к пункту пропуска "Рава-Русская". Тогда в ГФС заявили, что претензий к таможне митингующие не предъявляют - нет ни устных, ни письменных обращений.
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