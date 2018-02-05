В Запорожье задержан подозреваемый в убийстве 21-летнего военного

Гражданин Азербайджана задержан по подозрению в убийстве контрактника Воздушных Сил ВСУ в одном из ресторанов Киева

Правоохранители задержали в Запорожье 31-летнего гражданина Азербайджана, подозреваемого в убийстве 21-летнего военнослужащего в Киеве в ночь на 1 февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предполагаемого злоумышленника задержали в субботу, 3 февраля. Ему объявлено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК).

Сегодня, 5 февраля, суд изберет подозреваемому меру пресечения.

1 февраля 2018-го в Днепровском районе Киева в драке был убит 21-летний военный-контрактник Воздушных Сил ВСУ.

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Инцидент произошел в помещении одного из местных ресторанов. Во время конфликта, возникшего между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес военному смертельное ранение в шею, после чего скрылся.

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