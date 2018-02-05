Из Харьковской области в ЕС хотели отправить радиоактивный прибор

Местный житель почтой переправлял в одну из стран ЕС военный бортовой прибор, где есть источник ионизирующего излучения; посылку перехватили в Киеве

В Харьковской области местный житель собирался почтой отправить в одну из стран Евросоюза бортовой авиаприбор от военного самолета, в котором есть радиоактивная деталь, но его намерения были пресечены контрразведкой Службы безопасности Украины. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что это устройство используется в военной и военно-транспортной авиации российского производства.

Оперативники спецслужбы заблокировали отправление прибора за границу в киевском отделении обработки почты после проверки корреспонденции техническими устройствами.

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"Для его легального вывоза из Украины требуется разрешение Госслужбы экспортного контроля", - уточнили в СБУ.

Следственный отдел Управления СБУ в Харьковской области открыл уголовное производство по ст. 333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и спецтехники) и ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) УК.

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