Гибель сестры Ноздровской: виновника ДТП оставили под стражей

Срок содержания под стражей продлен до 5 апреля 2018 года

Суд продлил срок содержания под стражей для Дмитрия Россошанского, который обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра убитой юристки Ирины Ноздровской. Об этом сообщает корреспондент Hromadske.

Согласно сообщению, решение приняла коллегия Обуховского суда Киевской области. Срок содержания под стражей продлен до 5 апреля 2018 года.

Начальнику следственного изолятора поручено провести полный медицинский осмотр Россошанского, который ранее жаловался на плохое самочувствие.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017-го. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.



8 января Юрию Россошанскому, отцу Дмитрия, было объявлено подозрение в убийстве юриста по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

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