Боевики запугивают бюджетников в Донецке: ОБСЕ обещает наблюдать

Источники LIGA.net в захваченном российскими гибридными войсками Донецке рассказали, что наемники дали указание составлять "списки невыездных"

ОБСЕ будет мониторить ситуацию относительно введения запрета выезда на подконтрольную Украине территорию для так называемых бюджетников временно оккупированного Донбасса. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Мы приняли во внимание эту информацию (о запрете, - ред.), ведь оно было в СМИ. Мы также говорили с гражданскими, кто выражал беспокойство. Есть неуверенность, как такое ограничение будут реализовывать. Мы это будем мониторить и конкретные факты будем публиковать", - сказал Хуг.

По его словам, свобода передвижения уже очень осложнена для мирных жителей. "Есть только пять пунктов пропуска через линию разграничения. Невероятно длинные очереди, очень опасно пересекать. Люди нам всегда говорили, что пересечение линии разграничения и так сложное", - добавил Хуг.

Он призвал обе стороны открыть больше контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда на линии разграничения. "Мирные жители нам говорят, что это не их конфликт, они его не хотят. Все они нам говорят, что хотят его завершения - независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются", - отметил первый замглавы миссии ОБСЕ.

Источники LIGA.net в захваченном российскими гибридными войсками Донецке сегодня рассказали, что бюджетников боевики продолжают запугивать. "Составляют списки, все под роспись, с указанием паспортных данных, люди запуганы. Они оказались заложниками ситуации, конечно, боятся увольнения", - подчеркнул дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

15 января 2018 года пророссийские наемники во временно оккупированном Донбассе запретили так называемым бюджетникам выезжать за пределы ОРДЛО и пересекать линию разграничения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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