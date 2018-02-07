В США украинца обвинили в создании схемы кибермошенничества

Департамент юстиции США заявил, что имеет дело с одной из самых крупных киберсхем и в ее организации обвиняют 34-летнего украинца

Департамент юстиции США обвинил в кибермошенничестве 36 человек из разных стран, действия которых привели к краже $530 млн. Об этом сообщает Reuters.

Департамент установил, что группа была создана в 2010 году 34-летним украинцем Святославом Бондаренко и работала под лозунгом "Мы верим в мошенничество" ("In Fraud We Trust").



Обвиняемые якобы разработали схему по покупке и продаже личной информации: номеров социального страхования, дней рождения и паролей, украденных по всему миру.



13 обвиняемых задержали в США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово и Сербии. Все 36 человек обвиняются в краже личных данных, банковском и сетевом мошенничестве, а также в отмывании денег.



Департамент юстиции США назвал это дело одним из самых крупных в сфере кибермошенничества в стране.

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