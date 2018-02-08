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Из России велся обстрел в сторону украинских пограничников - штаб

08.02.2018 15:29
В штабе подчеркнули, что обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих
Из России велся обстрел в сторону украинских пограничников - штаб

С территории России 8 февраля был осуществлен обстрел из стрелкового оружия в направлении пограничных подразделений Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, около 12:30 из района населенного пункта Ушаковка (территория Российской Федерации) был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины", - сказано в сообщении.

Военнослужащие не пострадали. Огонь не открывался.

"Подчеркиваем, что этот обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих", - сказано в сообщении штаба.

Ушаковка Ростовской области, откуда велся обстрел (нажмите для увеличения):

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе на минувшей неделе. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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