Из России велся обстрел в сторону украинских пограничников - штаб

В штабе подчеркнули, что обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих

С территории России 8 февраля был осуществлен обстрел из стрелкового оружия в направлении пограничных подразделений Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, около 12:30 из района населенного пункта Ушаковка (территория Российской Федерации) был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины", - сказано в сообщении.

Военнослужащие не пострадали. Огонь не открывался.

"Подчеркиваем, что этот обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих", - сказано в сообщении штаба.

Ушаковка Ростовской области, откуда велся обстрел (нажмите для увеличения):



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