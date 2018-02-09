Как в ГМС "зарабатывали" на биометрических паспортах: инфографика

По данным Нацполиции, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня стоило заказчику три тысячи гривень, а за пару дней - 11 тысяч гривень

Национальная полиция разоблачила должностных лиц Государственной миграционной службы (ГМС), которые подозреваются в отмывании денег и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сотрудники ГМС в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с ускорением процедуры выдачи биометрических паспортов. Также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе", - отметили в пресс-службе.

Восемь человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса (задержание уполномоченным лицом).

В пресс-службе уточнили, что изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня стоило заказчику три тысячи грн, а за 1-2 рабочих дня - 11 тыс грн.

"Этого же чиновника и его сообщника - посредника с клиентами - оперативники внутренней безопасности Нацполиции уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов", - подчеркнули в пресс-службе.

16 января 2018 года полиграфкомбинат Украина запустил дополнительную линию персонализации документов для ускорения изготовления загранпаспортов.

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