Как в ГМС "зарабатывали" на биометрических паспортах: инфографика
Национальная полиция разоблачила должностных лиц Государственной миграционной службы (ГМС), которые подозреваются в отмывании денег и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Сотрудники ГМС в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с ускорением процедуры выдачи биометрических паспортов. Также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе", - отметили в пресс-службе.
Восемь человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса (задержание уполномоченным лицом).
В пресс-службе уточнили, что изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня стоило заказчику три тысячи грн, а за 1-2 рабочих дня - 11 тыс грн.
"Этого же чиновника и его сообщника - посредника с клиентами - оперативники внутренней безопасности Нацполиции уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов", - подчеркнули в пресс-службе.
16 января 2018 года полиграфкомбинат Украина запустил дополнительную линию персонализации документов для ускорения изготовления загранпаспортов.
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