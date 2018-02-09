В Донбассе на линии разграничения пропала мобильная связь
На линии разграничения в прифронтовой Марьинке Донецкой области пропала мобильная связь операторов Vodafone и Life.
Источник LIGA.net сообщил, что, по словам местных жителей, нет сигнала со вчерашнего дня, 8 февраля. "Связи сейчас нет вообще никакой", - сказал собеседник.
О причинах пока ничего неизвестно.
11 января 2018 года сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.
По состоянию на 1 февраля 2018 года гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от пророссийских наемников не были получены. В Донецке террористы обесточили оборудование мобильного оператора Vodafone.
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