В Донбассе на линии разграничения пропала мобильная связь

По словам источников, в Марьинке нет никакой мобильной связи уже второй день

На линии разграничения в прифронтовой Марьинке Донецкой области пропала мобильная связь операторов Vodafone и Life.

Источник LIGA.net сообщил, что, по словам местных жителей, нет сигнала со вчерашнего дня, 8 февраля. "Связи сейчас нет вообще никакой", - сказал собеседник.

О причинах пока ничего неизвестно.

11 января 2018 года сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

По состоянию на 1 февраля 2018 года гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от пророссийских наемников не были получены. В Донецке террористы обесточили оборудование мобильного оператора Vodafone.

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