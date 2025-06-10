"А то дадим ключи от ракет Украине". Зеленский рассказал, как просил Трампа повлиять на РФ

Не только США, но и другие страны должны сказать Москве: остановите боевые действия, иначе передадим Украине контроль над оружием, говорит президент

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Stringer)

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью венгерскому изданию Válasz Online, что в феврале предлагал американскому коллеге Дональду Трампу повлиять на российского диктатора Владимира Путина путем передачи Украине "ключей" от некоторого вооружения. США и другие страны могли бы применить это как давление на Москву в случае отказа от прекращения огня.

"В феврале я сказал президенту Трампу, как можно повлиять на Путина: "Вот пакет с вооружением, ракетами. У нас есть пусковой ключ к ним. Договоритесь о перемирии или мы отдадим ключи украинцам. Возможно, это не понравится Путину, но нельзя говорить о территориях, пока нет перемирия". Это настолько сложно?", – сказал Зеленский.

Глава государства уверен, что не только США, но и Китай и другие страны должны сказать России: остановите боевые действия, иначе мы передадим Украине контроль над оружием.

По словам Зеленского, россияне, возможно, не решаются выступать против войны, но они точно испугаются, если ракеты начнут лететь в их сторону.

"Тогда Путину придется беспокоиться о своем народе. Вот это и есть "мир через силу". Это не слишком сложный способ завершить войну – сложно лишь обрести волю для этого. Мы надеемся, что сильные страны постепенно откроют глаза, и их общества заставят принимать решительные решения", – добавил украинский президент.

14 апреля 2025 года Зеленский выразил мнение, что подход США к "миру через силу" работает в одну сторону – против Украины. Он вспомнил, что, предлагая пойти на безусловное прекращение огня, Вашингтон заблокировал Киеву помощь, в то же время к России не было применено никаких санкций.

5 июня Трамп сказал, что у Путина "нет другого выбора", как ответить на операцию СБУ по атаке на российские аэродромы "Паутина".

Трамп также высказался об атаке 6 июня и заявил, что Украина дала повод Путину прилететь и разбомбить их.