Зеленский отреагировал на слова Трампа о санкциях против РФ и Украины: Не ищите баланс
Соединенным Штатам не нужно искать баланс давления на Россию и Украину, поскольку именно оккупанты не хотят заканчивать войну. Таким образом, президент Владимир Зеленский в интервью ABC News отреагировал на слова Дональда Трампа о возможных санкциях и против Москвы, и против Киева.
"Вы знаете, против Украины уже много всего было от россиян. Здесь точно ничего не хочется от США", – заявил глава государства.
Президент вновь подтвердил, что Украина поддерживает предложения США о прекращении огня, окончании войны и проведении переговоров "в любых форматах" как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.
По мнению Зеленского, Штатам не нужно искать баланс давления на Россию и Украину, поскольку именно Москва не хочет заканчивать войну.
Также глава государства подчеркнул, что необходимые санкции именно от США, поскольку ограничения от других стран не будут работать.
- Несмотря на неоднократные заявления, Трамп все еще не ввел новые ограничения против России, хотя и продлил санкции времен Обамы и Байдена . Между тем сенаторы Грэм и Блюменталь продвигают законопроект о 500% пошлинах для покупателей российских ресурсов , но до принятия документа дело все еще не дошло.
- В этом же интервью Зеленский заявил, что при предыдущей администрации США Вашингтон и Киев договорились о передаче 20 000 ракет против российских "шахедов", но действующие американские власти перебросили это вооружение на Ближний Восток .