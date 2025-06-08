Зеленский отреагировал на слова Трампа о санкциях против РФ и Украины: Не ищите баланс

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Соединенным Штатам не нужно искать баланс давления на Россию и Украину, поскольку именно оккупанты не хотят заканчивать войну. Таким образом, президент Владимир Зеленский в интервью ABC News отреагировал на слова Дональда Трампа о возможных санкциях и против Москвы, и против Киева.

"Вы знаете, против Украины уже много всего было от россиян. Здесь точно ничего не хочется от США", – заявил глава государства.

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Президент вновь подтвердил, что Украина поддерживает предложения США о прекращении огня, окончании войны и проведении переговоров "в любых форматах" как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.

По мнению Зеленского, Штатам не нужно искать баланс давления на Россию и Украину, поскольку именно Москва не хочет заканчивать войну.

Также глава государства подчеркнул, что необходимые санкции именно от США, поскольку ограничения от других стран не будут работать.