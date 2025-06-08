Зеленський відреагував на слова Трампа про санкції проти РФ та України: Не треба шукати баланс

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Сполученим Штатам не потрібно шукати баланс у тиску на Росію та Україну, оскільки саме окупанти не хочуть закінчувати війну. У такий спосіб президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News відреагував на слова Дональда Трампа про можливі санкції і проти Москви, і проти Києва.

"Ви знаєте, проти України вже багато всього було від росіян. Тут точно нічого не хочеться від США", – заявив глава держави.

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Президент знову підтвердив, що Україна підтримує пропозиції США про припинення вогню, закінчення війни й проведення переговорів "у будь-яких форматах" як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.

На думку Зеленського, Штатам не треба шукати баланс у тиску на Росію та Україну, оскільки саме Москва не хоче закінчувати війну.

Також глава держави наголосив, що необхідні санкції саме від США, оскільки обмеження від інших країн не будуть працювати.