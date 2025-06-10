"А то дамо ключі від ракет Україні". Зеленський розповів, як просив Трампа вплинути на РФ
Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, що у лютому пропонував американському колезі Дональду Трампу вплинути на російського диктатора Володимира Путіна шляхом передання Україні "ключів" від деякого озброєння. США й інші країни могли б застосувати це як тиск на Москву у разі відмови її від припинення вогню.
"У лютому я сказав президенту Трампу, як можна вплинути на Путіна: "Ось пакет з озброєнням, ракетами. У нас є пусковий ключ до них. Домовтесь про перемир'я, або ми віддамо ключі українцям. Можливо, це не сподобається Путіну, але не можна говорити про території, поки немає перемир'я". Це настільки складно?", – сказав Зеленський.
Глава держави переконаний, що не тільки США, але й Китай та інші країни мають сказати Росії: зупиніть бойові дії, інакше ми передамо Україні контроль над зброєю.
За словами Зеленського, росіяни, можливо, не наважуються виступати проти війни, але вони точно злякаються, якщо ракети почнуть летіти в їхній бік.
"Тоді Путіну доведеться турбуватися про свій народ. Ось і є "мир через силу". Це не надто складний спосіб завершити війну – складно лише знайти волю для цього. Ми сподіваємось, що сильні країни поступово відкриють очі, і їхні суспільства змусять їх ухвалювати рішучі рішення", – додав український президент.
- 14 квітня 2025 року Зеленський висловив думку, що підхід США до "миру через силу" працює в один бік – проти України. Він згадав, що, пропонуючи піти на безумовне припинення вогню, Вашингтон заблокував Києву допомогу, водночас до Росії не було застосовано жодних санкцій.
- 5 червня Трамп сказав, що у Путіна "немає іншого вибору", як відповісти на операцію СБУ з атаки на російські аеродроми "Павутина".
- Трамп також висловився про атаку 6 червня і заявив, що Україна дала привід Путіну прилетіти та розбомбити їх.