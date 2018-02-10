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Под Днепром пойман находящийся в розыске Интерпола азербайджанец

10.02.2018 17:22
Задержанный планировал вести в Украине деятельность, которая вредит национальным интересам, в частности в экономической и этно-конфессиональной сферах
Под Днепром пойман находящийся в розыске Интерпола азербайджанец
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Каменском Днепропетровской гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В Азербайджане мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением значительного и особенно крупного ущерба) УК Республики Азербайджан.

Оперативники спецслужбы установили, что в Украине злоумышленник планировал начать деятельность, которая могла бы навредить национальным интересам Украины, в частности в экономической и этно-конфессиональной сферах.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.

Ранее сегодня в Волынской области СБУ разоблачила на взятках своего сотрудника.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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