Под Днепром пойман находящийся в розыске Интерпола азербайджанец
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Каменском Днепропетровской гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В Азербайджане мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением значительного и особенно крупного ущерба) УК Республики Азербайджан.
Оперативники спецслужбы установили, что в Украине злоумышленник планировал начать деятельность, которая могла бы навредить национальным интересам Украины, в частности в экономической и этно-конфессиональной сферах.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.
Ранее сегодня в Волынской области СБУ разоблачила на взятках своего сотрудника.
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