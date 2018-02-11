USD:  27.02  27.38   EUR:  33.06  33.65  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Вчера в Киеве мужчина стрелял по посетителям кафе

11.02.2018 11:18
Пьяный мужчина вчера вечером открыл стрельбу по посетителям кафе: трое человек получили синяки
Вчера в Киеве мужчина стрелял по посетителям кафе
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Соломенском районе Киева вчера, 10 февраля, произошла стрельба. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял в сторону посетителей кафе, которые находились на улице, сообщает Национальная полиция в Facebook.

В 21:30 на линию "102" позвонил очевидец и сообщил, что видел, как неизвестный мужчина стрелял из пистолета в сторону прохожих. На место выехали следственно-оперативная группа и патрули полиции.

Предварительно правоохранители установили, что 33-летний злоумышленник ссорился со своей женой. Затем достал пистолет и начал стрелять в сторону посетителей кафе.

Трое пострадавших получили синяки, от госпитализации отказались.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он не смог объяснить своих действий, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция осмотрела место происшествия и изъяла семь гильз.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 