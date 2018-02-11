Вчера в Киеве мужчина стрелял по посетителям кафе

Пьяный мужчина вчера вечером открыл стрельбу по посетителям кафе: трое человек получили синяки

В Соломенском районе Киева вчера, 10 февраля, произошла стрельба. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял в сторону посетителей кафе, которые находились на улице, сообщает Национальная полиция в Facebook.



В 21:30 на линию "102" позвонил очевидец и сообщил, что видел, как неизвестный мужчина стрелял из пистолета в сторону прохожих. На место выехали следственно-оперативная группа и патрули полиции.



Предварительно правоохранители установили, что 33-летний злоумышленник ссорился со своей женой. Затем достал пистолет и начал стрелять в сторону посетителей кафе.



Трое пострадавших получили синяки, от госпитализации отказались.



Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он не смог объяснить своих действий, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция осмотрела место происшествия и изъяла семь гильз.



Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.



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