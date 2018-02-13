Боевику дали всего 4,5 года тюрьмы за участие в боях против ВСУ

Террорист был причастен к артиллерийским обстрелам военных

В Луганской области по материалам Службы безопасности Украины осужден на 4,5 года тюрьмы боевик террористической организации ЛНР. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что в мае 2015 года житель Мелового присоединился к незаконным вооруженным формированиям, принимал активное участие в боях против сил антитеррористической операции.

Боевик с автоматическим оружием "нес службу" на позициях террористов между Луганском и Станицей Луганской, был причастен к артиллерийским обстрелам военных.

В августе 2015 сотрудники СБУ задержали преступника, когда тот вернулся в Меловое. Во время обыска у него изъяли две гранаты Ф-1 и вещественные доказательства, подтверждающие его вину.

Кормянский районный суд признал боевика виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации) и назначил наказание в виде четырех лет и пяти месяцев лишения свободы.

Фото: ssu.gov.ua

12 февраля 2018 года боевики в Донбассе восемь раз обстреляли позиции сил АТО, погиб один военнослужащий, еще один ранен.

Фото: ssu.gov.ua

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