Боевику дали всего 4,5 года тюрьмы за участие в боях против ВСУ
В Луганской области по материалам Службы безопасности Украины осужден на 4,5 года тюрьмы боевик террористической организации ЛНР. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Установлено, что в мае 2015 года житель Мелового присоединился к незаконным вооруженным формированиям, принимал активное участие в боях против сил антитеррористической операции.
Боевик с автоматическим оружием "нес службу" на позициях террористов между Луганском и Станицей Луганской, был причастен к артиллерийским обстрелам военных.
В августе 2015 сотрудники СБУ задержали преступника, когда тот вернулся в Меловое. Во время обыска у него изъяли две гранаты Ф-1 и вещественные доказательства, подтверждающие его вину.
Кормянский районный суд признал боевика виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации) и назначил наказание в виде четырех лет и пяти месяцев лишения свободы.
Фото: ssu.gov.ua
12 февраля 2018 года боевики в Донбассе восемь раз обстреляли позиции сил АТО, погиб один военнослужащий, еще один ранен.
Фото: ssu.gov.ua
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